Coronavirus en Ile-de-France : 13 morts en 24h et 559 en réanimation

Paris recense 919 personnes hospitalisées et 1695 décès (+1)

La Seine-Saint-Denis compte 937 hospitalisations et 948 décès (+0)

Le Val-de-Marne compte 1065 hospitalisations et 1138 décès (+2)

Les Hauts-de-Seine comptent 1052 hospitalisations et 1029 décès (+5)

Les Yvelines comptent 571 hospitalisations et 494 décès (+1)

Le Val-d'Oise compte 542 hospitalisations et 678 décès (+1)

L'Essonne compte 643 hospitalisations et 497 décès (+0)

La Seine-et-Marne compte 410 hospitalisations et 640 décès (+2)

On fait le point sur la situation à Paris et en Ile-de-France la veille du déconfinement. Découvrez le bilan spécifique de la région parisienne par département qui pourrait bien passer en partie en zone verte. On compte lundi 1er juin, 13 décès en 24 heures et 559 personnes en réanimation.D'après les données fournies par Sante Publique France, le nombre de décès est en baisse. On dénombre ce lundi 1er juin dans la région Ile-de-France : 7.119 décès au total avec 13 morts ces dernières 24h (18 hier). Actuellement, 559 personnes sont en réanimation (562 hier) et 6.139 personnes hospitalisées. L'âge moyen des patients en réanimation est de 59 ans.Edouard Philippe a annoncé la seconde phase de déconfinement, on apprend que l'Ile-de-France est actuellement en zone orange. Découvrez toutes les mesures que cela implique.Selon le dernier bilan :