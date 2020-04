Coronavirus: la situation dans le monde... 420 morts de plus en Italie, bilan record aux USA

Depuis plusieurs semaines, le monde entier fait face à la crise sanitaire sans précédent de la pandémie de Covid-19. Découvrez le bilan des pays les plus touchés par l'épidémie de coronavirus ce samedi 25 avril 2020. On recense 2,8 millions de cas dans le Monde et près de 200.000 décès dus au Covid-19. Les Etats-Unis dépassent la barre des 50.000 morts ce jour. Le Royaume-Uni reste sur un très haut plateau, la baisse se poursuit en Espagne et en Italie.



Ce samedi 25 avril, le virus Covid-19 touche 2.790.986 cas confirmés et a fait au total 195.920 morts dans le monde. Alors que l'épidémie de Coronavirus s'étend dans le monde entier et que le nombre de personnes contaminées ne cesse d'augmenter, l'OMS réitère ses alertes en cas de déconfinement hâtif rappelant que le déconfinement n'est pas la fin du Covid-19. Le virus va nous accompagner encore longtemps a prévenu l'organisation.



Les Etats-Unis dévoilent un bilan en forte baisse ce jour. Le pays compte ce samedi 25 avril 890.524 cas recensés. On dénombre ce jour 1.258 morts en 24h (3.176 hier), soit 51.017 décès au total. C'est le bilan le plus bas depuis 3 semaines mais il ne représente pas une tendance à la baisse pour le moment. Malgré ces chiffres alarmants, plusieurs Etats américains tel le Texas, le Vermont ou la Géorgie ont décidé de se lancer sur la voie du déconfinement, en autorisant certains commerces à rouvrir.



En Italie, le confinement est prolongé jusqu'au 3 mai. Le nombre de personnes en soins intensifs est encore en baisse (-95 ce jour). On compte 420 décès de plus en 24h (464 la veille) ce vendredi 24 avril, portant le nombre de morts à 25.969 au total depuis le début de l'épidémie. Le nombre total de cas recensés est de 192.994. Le déconfinement de l'Italie se fera en 4 étapes avec un début dès le 27 avril possible.



L'Iran recense 93 décès en 24h (94 hier), soit 5.574 exactement. Le pays comptabilise actuellement 88.194 cas déclarés ce vendredi 24 avril. Le gouvernement a décidé de lever partiellement son confinement en permettant la reprise des activités à faible risque pour sauver l'économie alors que l'épidémie et le nombre de décès continuent de grimper. Les écoles et universités, restaurants, hôtels, centres sportifs et culturels restent fermés pour l'instant. L'Iran annonce avoir lancé un satellite militaire. Donald Trump a de son côté affirmé avoir donné l'ordre de "détruire" toute embarcation iranienne "harcelant" les navires américains dans le Golfe. Donald Trump ferait mieux de "sauver" les Etats-Unis de "la grande crise" du Covid-19, a déclaré mercredi le porte-parole des forces armées iraniennes, en réponse aux dernières menaces du président américain contre Téhéran.



L'Allemagne déclare l'épidémie "sous contrôle et gérable". Le pays compte ce vendredi 24 avril, 153.129 cas recensés pour 5.575 décès. En Allemagne, le confinement est prolongé jusqu'au 4 mai. Les commerces de moins de 800m2 ont rouvert ce lundi 20 avril. Mais ce n'est qu'à partir du 4 mai, que les écoles et lycées pourront rouvrir progressivement. Les grands rassemblements restent interdits jusqu’au 31 août. Le port du masque sera obligatoire dans les transports à Berlin à compté du 27 avril. 10 Landër sur 16 suivent cette voie ou l'on déjà adopté. Les hôpitaux se tiennent prêts pour une nouvelle une nouvelle vague que pourrait provoquer le déconfinement.



Au Brésil, le pays fait état de 54.043 cas recensés et 3.704 décès ce samedi 25 avril (+373 morts en 24h). Cependant, ces données seraient largement sous-évaluées. Débordées, les autorités peinent à tester les vivants comme les morts. Certains décès dus au Covid-19 sont enregistrés avec vingt jours de retard. Selon des estimations, divulguées par la presse, le nombre de personnes réellement infectées seraient de douze à quinze fois supérieur aux chiffres annoncés par les autorités, soit aux alentours de 15.000 victimes.



En France, le dernier bilan fournit par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19 fait état de 120.804 cas recensés et 21.856 morts au total (13.547 décès en hôpital et 8.309 dans les centres sociaux et médico-sociaux dont les Ehpad). On compte ce jeudi 23 avril, 311 décès en hôpital en 24h (336 hier) et 205 décès en centre médico-sociaux dont Ehpad (208 hier), soit au total 516 morts en France en 24h. On recense 4.967 personnes en soins intensifs en réanimation (5.218 hier). Un chiffre en baisse pour la 15e journée consécutive. Emmanuel Macron a annoncé une prolongation du confinement jusqu'au 11 mai avec ouverture des écoles à cette date mais sur la bas du volontariat.



Côté Royaume-Uni, le bilan est toujours très élevé. On recense ce vendredi 24 avril 684 décès en 24h contre 616 décès la veille, un bilan en hausse par rapport à hier. Soit 19.506 morts au total. Le nombre de cas recensés est désormais de 143.464. Le pays a prolongé son confinement au moins jusqu'au 7 mai.



La Suède dépasse la barre des 2000 morts ce jour. On compte ce samedi 25 avril 17.567 cas infectés et 2.021 décès (+131 en 24h). C'est l'un des rares pays à ne pas avoir choisi l'option confinement mais juste des recommandations. Le pays compte davantage de décès que ses voisins nordiques.



Le Vietnam a décidé d'amorcer son déconfinement. Le pays compte moins de 300 cas de personnes atteintes du Covid-19 et aucun morts. Les rassemblements restent interdits et le port du masque et mesures de distanciation sociale fortement encouragés mais certains commerces peuvent déjà ouvrir ce jeudi 23 avril.



La Roumanie vient d'annoncer, en même temps que les premières mesures de déconfinement, le port du masque obligatoire à partir du 15 mai dans les lieux fermés et les transports publics. Le pays compte à ce jour 10.417 cas et 567 décès dû au Covid-19.



Le Japon fait face à une seconde vague de contaminations. Le pays compte 12.829 cas recensés au total et 345 décès ce samedi 25 avril. Le pays a décidé de fermer à nouveau ses écoles ré-ouvertes depuis le 6 avril devant une centaine de nouveaux cas. 91 membres de l'équipage du bateau Costa Atlantica actuellement au port de Nagasaki, ont été testés positifs. Seul un membre du personnel a été débarqué pour être hospitalisé.

La Chine déclare 12 nouveaux cas de contamination ce jour, dont 11 arrivant de l'étranger. Ce samedi 25 avril, la Chine dénombre 83.899 cas recensés et 4.636 morts, aucun mort ces dernières 24h.



Singapour a décidé de prolonger son confinement d'un mois suite à un bond du nombre de nouveaux cas recensés. Le pays compte à ce jour 12.075 cas et 12 morts dû au Covid-19.



La Suisse annonce un déconfinement lent et progressif à partir du 27 avril. D'abord les coiffeurs, médecins, crèches et jardineries suivi ensuite le 11 mai par les écoles et autres magasins. Viendront ensuite les établissements pros et secondaires, les universités, les musées, les zoos et bibliothèques à partir du 8 juin. Le pays compte ce samedi 25 avril, 1.589 décès pour 28.677 cas déclarés.



La Belgique recense à ce jour 44.273 personnes infectées par le Covid-19. Ce samedi 25 avril, les autorités sanitaires déclarent 6.679 décès (+189 en 24h). Le confinement est prolongé jusqu'au 3 mai.

Au Danemark, les écoles rouvrent partiellement. Il s'agit du premier pays européen à rouvrir ses crèches et ses écoles maternelles et primaires. Les cours n'ont repris que dans la moitié des communes danoises et 35% des établissements de Copenhague, les autres ayant demandé un délai supplémentaire pour s'adapter aux règles se sécurité sanitaire mais tous les établissements devront être rouvert au 20 avril. Le pays qui a réagit rapidement, compte un nombre de cas et décès relativement faible : 8.4081 cas et 403 décès.



En Autriche, le déconfinement a commencé. Les petits commerces de moins de 400 m2 et les parcs et jardins peuvent rouvrir. Dès le 1er mai, ce sera au tour de tous les magasins et les coiffeurs, suivi mi-mai des hôtels et restaurants. Les grands rassemblements restent interdits au moins jusqu'en juillet et les écoles restent fermés jusqu'à mi-mai. Le port du masque est obligatoire. Le pays compte actuellement 15.071 cas recensés et 530 décès.



Le Maroc prolonge son confinement jusqu'au 20 mai. Le pays compte 3.758 cas recensés mais peu de tests sont réalisés. Le pays déplore actuellement 158 décès (+3 en 24h).



En Algérie, le pays africain dénombrant le plus de décès, le confinement est prolongé jusqu'au 29 avril. On dénombre ce samedi 25 avril, 3.127 cas recensés et 415 décès dus à l'épidémie.

En Russie, l'épidémie augmente fortement. Le pays compte désormais 68.622 cas détectés pour 615 morts. Un nouvel hôpital à l'image de la version chinoise s'est achevé et accueille les premiers patients.



Au Portugal, l’état d’urgence, décrété le 18 mars est amené à durer plusieurs mois préviennent les autorités. On compte ce vendredi 24 avril, 22.797 cas et 854 morts (+34 en 24h). Le Portugal a décidé mercredi 1er avril de prolonger l'état d'urgence imposé afin de lutter contre la pandémie de coronavirus. Le Portugal régularise ses sans-papiers pour les protéger.

L'Irlande passe en confinement total ce samedi 28 mars pour sauver le plus de vies possible et ce, jusqu'au 12 avril au moins. On compte ce samedi 25 avril 18.184 cas détectés et 1.014 morts.



En Haïti, la situation promet d'être catastrophique. Ce pays ne compte que 124 lits en soin intensifs pour 11 millions d'habitants. Le Président a décrété l'état d'urgence sanitaire et demande à la population de limiter leurs déplacements au strict minimum et impose un couvre-feu de 20h à 5h.

L’épidémie se développe en Afrique. L'Afrique du Sud qui compte 4.220 cas recensés ce dimanche et 79 morts. La faim menace plus de 50 millions de personnes en Afrique de l'Ouest.



En Inde, le premier ministre Narendra Modi a annoncé un confinement total de trois semaines pour ses 1,3 milliard d’habitants, lors d’une allocution télévisée ce mardi 23 mars. L'Inde compte ce samedi 25 avril, 24.530 cas recensés et 780 morts.



Côté Corée du Sud, on constate une nouvelle augmentation des cas infectés au Covid-19. Le pays compte ce samedi 25 avril, 10.718 cas pour 240 décès recensés (+0 en 24h).