Kenya : des dizaines de personnes disparaissent après le chavirement d'un bateau

Les opérations de recherche et de sauvetage ont été suspendues pendant la nuit et devraient reprendre en journée.



Le porte-parole du gouvernement kenyan a réfuté vendredi les affirmations selon lesquelles des centaines de personnes seraient mortes dans les inondations en cours et a déclaré que le bilan officiel s'élevait désormais à 70 personnes.



Le vice-président du Kenya a déclaré vendredi lors d'une conférence de presse que le gouvernement avait mis de côté 4 milliards de shillings kenyans (29 millions de dollars) pour les opérations de secours d'urgence, mais n'a pas fourni d'autres détails.



Un habitant qui a survécu au chavirement du bateau dimanche dans le comté de Garissa a accusé les responsables gouvernementaux de négligence.



Plus de 130 000 personnes sont touchées, des milliers de maisons ayant été emportées par les eaux et d'autres inondées. Quelque 64 écoles publiques de la capitale ont été inondées et ont dû fermer leurs portes. Les routes et les ponts ont été endommagés ou détruits.



Le pays d'Afrique de l'Est a connu des semaines de fortes pluies et de graves inondations dans la capitale du Kenya, Nairobi, ainsi que dans les régions occidentales et centrales du pays.