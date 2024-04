15e sommet de l’OCI : « La Gambie est prête sur tous les plans »

La Gambie est prête à organiser la conférence de l’OCI sur le thème de « la quête de solutions collectives pour surmonter les défis auxquels les Etats membres sont confrontés ». Des affiches géantes à l’effigie du chef de l’Etat gambien, Adama Barrow, sur lesquelles sont inscrits en anglais, en français et en arabe des mots de bienvenue aux hôtes du sommet, ornent les lieux stratégiques et les endroits très fréquentés de la capitale.



Infrastructures routières, hôtelières, modernisation de l’aéroport international de Banjul : les autorités gambiennes n’ont pas lésiné sur les moyens pour pouvoir accueillir les 3 000 participants attendus au 15e sommet de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) prévu les 3 et 4 mai dans la capitale gambienne. Les routes plus ou moins étroites ont laissé place à de larges avenues, des échangeurs et des voies secondaires de qualité, note l’Aps.



« Nous avons beaucoup avancé dans la préparation du sommet de l’OCI. Des pas importants ont été franchis en termes de construction et de modernisation de plusieurs infrastructures routières et hôtelières », le ministre de l’Information gambien en voulait pour preuves l’érection d’un espace VIP au salon d’honneur de l’aéroport international de Banjul et la rénovation du centre international de conférences Dauda Kairaba Diawara, où les travaux du sommet vont se dérouler.



Pour le ministre de l’Information de la Gambie aucun détail n’est de trop pour réussir l’organisation du sommet qui avait été reporté de deux ans pour permettre, entre autres, au pays de mieux peaufiner sa préparation.