Les collectivités territoriales : une grève de 120 heures décrétée par l'intersyndicale

Les travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal ont décidé de poursuivre leur combat jusqu’à la satisfaction totale de leurs revendications et autres droits légaux. Ils ont encore décrété une grève de 120 heures.



Dans un communiqué rendu public dimanche, les grévistes informent qu'ils ont reconduit leur mot d'ordre de grève pour 120 heures supplémentaires les lundi 29, mardi 30 avril 2024, et les jeudi 2 et vendredi 3 mai 2024, le mercredi 1er mai, journée internationale du travail.



En mouvement d’humeur depuis près de deux ans maintenant, l'intersyndicale veut ainsi maintenir la pression sur les nouvelles autorités, après un bras de fer avec le régime sortant.