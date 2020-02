Coronavirus : outrés par les chiffres relayés dans les médias, les Sénégalais d'Italie apportent des précisions

Les Sénégalais vivant en Italie, sont très outrés suite à l’information du journal L’Observateur, selon laquelle 23.000 d’entre eux, vivant à Lombardie, seraient mis en quarantaine après l’apparition du coronavirus. Faux ! «À ce jour aucun sénégalais n’est contaminé et mis en quarantaine », a précisé Boubacar Sèye de l'O.N.G Horizon sans frontières.



« L'observateur a mentionné que 23000 Sénégalais sont mis en quarantaine en Lombardie alors qu'il s'agit bien entendu du nombre de sénégalais vivant officiellement dans cette région », a rappelé Sèye dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



Et, a-t-il poursuivi, « Il nous paraît important de faire cette précision car il n'y a pas à ce jour de mise en quarantaine concernant les Sénégalais… »



La même source de renseigner que : « pour plus de précisions, la région de Lombardie compte selon les dernières statistiques de l'ISTAT (Institut national de la statistique) 33 983 Sénégalais sur 1 181 772 étrangers (2,9 %) ».



Moins de 500 Sénégalais sont résidents dans toute la province de Lodi et moins de 100 dans la Commune de Codogno l'épicentre de la Covid-19, ont informé nos sources.