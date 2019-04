Corruption à Fresenuis médical Car: le Sénégal cité parmi les pays où la firme allemande a versé des pots-de-vin

Le Sénégal est cité parmi les pays où la firme allemande a versé des pots-de-vin pour gagner ou conserver des marchés. Ces pots-de-vin sont versés à des fonctionnaires du secteur de la santé à des médecins du public, dans plusieurs pays dont le Sénégal. Ce sont les accusations portées par le département américain de la justice, qui a publié à cet effet un communiqué.



Selon « les Echos » qui donne l'information, pour se tirer d’affaire, Fresenius a signé un accord de non-poursuite avec la justice américaine et devrait verser 231 millions de dollars à titre d’amende et de restitution.



En effet, dans le cadre d’un accord de non-poursuite, Fresenius Médical Care, épinglée par une enquête du ministère de la Justice et de la Sécurities and Exchange Commission (SEC) des Etats-Unis, accepte de verser 231 millions de dollars en sanctions pénales et en restitution, pour résoudre les accusations portées aux termes de la loi sur la corruption à l’étranger.



Un système de corruption qui aurait permis à Fresenius de faire des profits de 140 millions de dollars.