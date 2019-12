Côte d'Ivoire: lancement du registre national des personnes physiques

C’est le président de la République, Alassane Ouattara lui-même, qui a inauguré le registre national des personnes physiques. Devant les caméras, le chef de l’État ivoirien a précédé ses vingt-six millions de compatriotes en se faisant enrôler pour l’établissement de sa nouvelle carte nationale d’identité.



Numéro national d'identité unique



Désormais, toute personne qui s’enregistre dans le RNPP se verra attribuer un numéro national d’identité unique, dès la naissance, ou lors d’une opération d’identification comme un renouvellement de pièce d’identité et ou d’une entrée sur le territoire d’un étranger résidant ou de passage sur le territoire ivoirien.



Ce nouveau registre va déjà permettre de réduire drastiquement les fraudes sur l’identité et faciliter les tâches administratives comme l’obtention d’un document pour un citoyen, par exemple.



Lutter contre les citoyens « fantômes »



Avec 2 500 machines d’enrôlement réparties dans tout le pays, ce nouvel outil de recensement va surtout aider à lutter efficacement contre le nombre de citoyens « fantômes » non déclarés à l’état-civil. En 2011, ce chiffre était estimé à quatre millions de personnes, avec un taux d’enregistrement des naissances plafonnant à seulement 45 %.