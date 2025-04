Coupe CAF : RS Berkane frappe fort, service minimum pour Simba SC

Les demi-finales aller de la Coupe CAF ont été jouées le dimanche 21 avril 2025. La Renaissance Sportive de Berkane a étrillé CS Constantine sur la marque de 4 buts à 0. Avec ce score très favorable pour les Marocains, il sera compliqué pour les Algériens de renverser la tendance même si la manche retour de jouera chez eux.



L'ancien attaquant de Teungueth FC, Paul Valère Basséne a inscrit le deuxième but de son équipe. Face à une RS Berkane sereine, expérimentée et portée par un collectif huilé, la tâche s'annonce quasiment insurmontable.



L'autre demi-finale aller a vu le Simba SC l'emporter de justesse 1-0 contre Stellenbosch FC dans une rencontre tendue, marquée par une intensité et une polémique qui a animé les débats après le match. Stellenbosch, invaincu à domicile dans cette campagne et fort de son exploit contre Zamalek en quart de finale, a toutes les cartes en main pour renverser la situation.