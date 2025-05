Thiès : des hommes armés attaquent un point de vente et s’enfuient avec plus de 40 moutons

L’insécurité prend une tournure alarmante à l’approche de la Tabaski. Selon la RFM, des malfaiteurs lourdement armés ont fait irruption, hier nuit, vers 2 heures, au quartier Sapco de Thiès, emportant plus de 40 moutons.



Ce nouvel épisode vient illustrer l’insécurité grandissante qui gangrène l’intérieur du pays. A deux semaines de la fête de la Tabaski, les vendeurs et les éleveurs de moutons, tourmentés, interpellent les autorités sur le renforcement de leur sécurité.



« Hier, aux environs de 2 heures du matin, des individus armés ont débarqué ici. Ils ont tiré plusieurs coups de sommation en l’air et obligé les gardiens à prendre la fuite. Ils étaient une dizaine, équipés de carabines, et sont repartis avec une quarantaine de moutons », a témoigné M. Konaté.



À Koungheul, dans la région de Kaffrine, Mamadou Samba Diallo, infirmier chef de poste, a perdu la vie. Il a été sauvagement attaqué par des individus armés non identifiés alors qu’il tentait de protéger son troupeau de moutons. Poignardé à plusieurs reprises, il n’a pas survécu à ses blessures.



