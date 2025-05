La Russie annonce avoir échangé 270 militaires et 120 civils avec l'Ukraine

La Russie a annoncé vendredi avoir récupéré 270 militaires et 120 civils détenus par l’Ukraine, contre le même nombre de personnes détenues par Moscou, lors d’un échange de prisonniers qui avait été annoncé peu auparavant par le président américain Donald Trump.



« 270 militaires russes et 120 civils, dont des civils de la région de Koursk capturés par les forces armées ukrainiennes, ont été restitués depuis le territoire contrôlé par le régime de Kiev. En échange, 270 prisonniers de guerre des forces armées ukrainiennes et 120 civils ont été remis », a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram.