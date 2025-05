Serie A : Naples et l'Inter Milan, un dernier acte brûlant pour le Scudetto

La Serie A s'apprête à livrer son épilogue ce vendredi soir à 18h45 GMT, avec une lutte haletante pour le titre entre Naples et l'Inter Milan. À l'issue d'une saison aussi passionnante qu'indécise, les Napolitains tiennent leur destin entre leurs mains : une victoire à domicile contre Cagliari (14e) leur assurerait un quatrième scudetto, le deuxième en trois ans.



Naples, en tête avec 79 points et une différence de buts de +30, n'a besoin que d'un succès pour être sacré, quel que soit le résultat de l'Inter. En déplacement à Côme (10e), les Nerazzurri, qui comptent 78 points (+42), espèrent un faux pas des hommes d'Antonio Conte pour coiffer les Partenopei au poteau.



Ce duel à distance s'annonce intense, chargé d'émotions et d'histoire. Car Naples, 10e la saison dernière, est revenu des enfers pour jouer les sommets. Après les chefs-d'œuvre de l'ère Maradona (1987, 1990) et le titre de 2023, un nouveau sacre viendrait définitivement inscrire ce groupe dans la légende.



Mais la prudence est de mise : cette saison imprévisible pourrait bien réserver un ultime rebondissement. Dans cette bataille, tout peut encore arriver. Une soirée de feu attend la Serie A.