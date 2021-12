Coupe arabe 2021: l’Algérie sacrée après prolongations face à la Tunisie

L’Algérie est au sommet du football arabe. Déjà vainqueurs de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, les Fennecs ont décroché la première Coupe arabe de leur histoire, ce samedi face à la Tunisie. En finale de la compétition à Doha (Qatar), il aura fallu 99 minutes aux hommes de Djamel Belmadi pour faire la différence et 120 pour faire le break (0-2 a.p.) face à des Aigles de Carthage inspirés et combatifs. Un sacre de parfait augure à trois semaines du début de la Coupe d’Afrique des Nations (9 janvier au 6 février 2022).



L’Egypte et le Qatar s’affrontaient pour la troisième place du podium de la Coupe Arabe. Les Al-Annabi se sont imposés aux tirs aux buts, grâce à leur gardien qatari Barsham déterminant durant toute la rencontre.