Coupe d'Afrique des Nations 2023 : Côte d’Ivoire - Guinée Bissau en match d'ouverture de la CAN ce samedi

Chez elle, la Côte d’Ivoire lance la Coupe d’Afrique des Nations (du 13 janvier au 11 février) avec un match d’ouverture face à la Guinée-Bissau ce samedi (20h00 GMT) .



Pour cette 34e édition de la plus grande des compétitions africaines, l’affiche du début des joutes mettra aux prises la Côte d’Ivoire et la Guinée-Bissau à 20h00 Gmt.



Avec probablement le meilleur milieu de terrain du continent, Seko Fofana-Franck Kessié-Ibrahim Sangaré, les Ivoiriens ont d'autres atouts que la connaissance du terrain pour marcher sur la compétition.



La défense est solide aussi, et si Sébastien Haller retrouve son efficacité devant le but, les maillots oranges seront redoutables. A Jean-Louis Gasset, qui découvre à 70 ans la Coupe d'Afrique, de faire fonctionner ensemble tous ces éléments.



La Guinée Bissau fait figure de Petit Poucet, mais les "Djurtus" (Lycaons) ont gagné en régularité. Alors qu'ils ne fréquentaient pas l'élite continentale avant 2017, ils disputent leur quatrième CAN d'affilée, toujours en quête d'une première victoire dans le tournoi.



La CAN se jouera dans 5 villes de Côte d’Ivoire : Abidjan, Bouaké, Korhogo, San-Pédro et Yamoussoukro, la capitale. 24 sélections sont en lice pour succéder au Sénégal.





Le programme complet de la CAN 2023



Samedi 13 janvier, début de la phase de groupes



20 h : Côte d’Ivoire – Guinée-Bissau (groupe A)



Dimanche 14 janvier

14 h : Nigeria – Guinée équatoriale (groupe A)

17 h : Égypte – Mozambique (groupe B)

20 h : Ghana – Cap-Vert (groupe B)



Lundi 15 janvier

14 h : Sénégal – Gambie (groupe C)

17 h : Cameroun – Guinée (groupe C)

20 h : Algérie – Angola (groupe D)



Mardi 16 janvier

14 h : Burkina Faso – Mauritanie (groupe D)

17 h : Tunisie – Namibie (groupe E)

20 h : Mali – Afrique du Sud (groupe E)



Mercredi 17 janvier

17 h : Maroc – Tanzanie (groupe F)

20 h : RDC – Zambie (groupe F)



Jeudi 18 janvier

14 h : Côte d’Ivoire – Nigeria (groupe A)

17 h : Guinée équatoriale – Guinée-Bissau (groupe A)

20 h : Égypte – Ghana (groupe B)



Vendredi 19 janvier

14 h : Cap-Vert – Mozambique (groupe B)

17 h : Sénégal – Cameroun (groupe C)

20 h : Guinée – Gambie (groupe C)



Samedi 20 janvier

14h : Algérie – Burkina Faso (groupe D)

17h : Mauritanie – Angola (groupe D)

20 h : Tunisie – Mali (groupe E)



Dimanche 21 janvier

14 h : Maroc – RDC (groupe F)

17 h : Zambie – Tanzanie (groupe F)

20 h : Afrique du Sud – Namibie (groupe E)



Lundi 22 janvier

17h : Guinée équatoriale – Côte d’Ivoire (groupe A)

17 h : Guinée-Bissau – Nigeria (groupe A)

20 h : Mozambique – Ghana (groupe B)

20 h : Cap-Vert – Égypte (groupe B)



Mardi 23 janvier

17 h : Guinée – Sénégal (groupe C)

17 h : Gambie – Cameroun (groupe C)

20 h : Angola – Burkina Faso (groupe D)

20 h : Mauritanie – Algérie (groupe D)



Mercredi 24 janvier

17 h : Afrique du Sud – Tunisie (groupe E)

17 h : Namibie – Mali (groupe E)

20h : Tanzanie – RDC (groupe F)

20 h : Zambie – Maroc (groupe F)



Huitièmes de finale

Samedi 27 janvier

17 h : 1er du groupe D – 3e du groupe B, E ou F

20 h : 2e du groupe A – 2e du groupe C



Dimanche 28 janvier

17 h : 1er du groupe A – 3e du groupe C, D ou E

20 h : 2e du groupe B – 2e du groupe F



Lundi 29 janvier

17h : 1er du groupe B – 3e du groupe A, C ou D

20h : 1er du groupe C – 3e du groupe A, B ou F



Mardi 30 janvier

17 h : 1er du groupe E – 2e du groupe D

20 h : 1er du groupe F – 2e du groupe E



Quarts de finale

Vendredi 2 février

17 h : 1er quart de finale

20 h : 2e quart de finale



Samedi 3 février

17 h : 3e quart de finale

20 h : 4e quart de finale



Demi-finales

Mercredi 7 février

17 h : 1re demi-finale

20 h : 2e demi-finale

Match pour la 3e place





Finale

Dimanche 11 février (20 heures)