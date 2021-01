Coupe de bois illicite à Tambacounda: Un Sénégalais et deux Guinéens mis aux arrêts

La Gendarmerie nationale reste déterminée à lutter contre le trafic illicite de bois. Dans ce cadre de la lutte contre la coupe illégale de bois, elle a initié une opération le 28 janvier 2021, dans la forêt de Diankhé Makha, dans la région de Tambacounda (Est).



Cette opération a conduit à l'arrestation de trois (03) personnes dont un (01) Sénégalais et deux (02) Guinées, la saisie de trois cent cinquante (350) troncs d'arbres, deux (02) tronçonneuses, une moto et un vélo, comme l'indique un communiqué de la division communication de la gendarmerie transmis à PressAfrik.



Le document d'informer que les auteurs de ces forfaits seront mis à la disposition du parquet de Tambacounda et les saisies remises à l'inspection régionale des Eaux et Forêts (IREF) de la région.



L'opération a été conduite par la Brigade de recherches, appuyée par l'Escadron de Surveillance et d'Intervention de Tambacounda, en coordination avec le parquet et l'inspection régionale des Eaux et Forêts (IREF). Les moyens suivants ont été engagés : Quinze (15) gendarmes (dont 3 éléments de la brigade de recherche et 12 éléments de l'ESI); Quatre (04) agents des Eaux et Forêts de Tambacounda ; Trois (03) véhicules dont un camion.