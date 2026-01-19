Tensions post-CAN : les collectifs marocains au Sénégal appellent à l’apaisement et à la fraternité

Le Collectif des Médecins Marocains au Sénégal (CMMS) et la Ligue des Étudiants Marocains au Sénégal (LEMS) ont exprimé, dans un communiqué conjoint, leur « profonde inquiétude face aux « tensions et événements regrettables » ayant affecté certains membres de la communauté marocaine au Sénégal à la suite de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations disputée hier dimanche.



Les deux collectifs condamnent fermement tout « acte de violence, de provocation ou de stigmatisation, d'où qu'il provienne ». Selon eux, le sport, et en particulier le football, doit rester un « vecteur de fraternité, de respect mutuel et de rapprochement entre les peuples, et ne saurait en aucun cas justifier des débordements ou des comportements hostiles ».



Ils rappellent avec force que les relations entre le Maroc et le Sénégal sont historiques, profondes et multiséculaires, fondées sur des liens spirituels, culturels, humains et diplomatiques solides. « Ces relations exemplaires ne peuvent ni ne doivent être altérées par l'issue d'un match de football ou d'une compétition sportive, aussi importante soit-elle », rappellent-ils.



Les collectifs lancent un appel solennel à l'apaisement, à la retenue et au sens des responsabilités de part et d'autre, et invitent l'ensemble des communautés marocaine et sénégalaise à « préserver l'esprit de fraternité et de coexistence pacifique qui a toujours caractérisé nos deux peuples frères ».