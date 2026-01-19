Appel de Limamou Lahi : important dispositif sécuritaire avec 554 policiers déployés à Cambérène

En marge de la célébration du 146e anniversaire de l’Appel de Seydina Limamou Lahi, la Police nationale réaffirme son engagement au service de la communauté. A cet effet, elle annonce qu’un dispositif sécuritaire exceptionnel a été instauré dans la zone de Cambérène, avec la mobilisation stratégique de 554 agents et de moyens logistiques de pointe.



Cette mesure intervient dans un contexte de forte affluence attendue pour cet événement religieux majeur. Le dispositif déployé a pour objectif de réguler les flux de personnes, d’assurer la sécurité des personnes et des biens, et de garantir aux fidèles un cadre serein propice au recueillement et à la prière.



Face à l'affluence massive attendue pour cet événement sacré, cette présence policière vise non seulement à réguler les flux de personnes, mais aussi à offrir un environnement sécurisé, permettant aux fidèles de se recueillir en toute quiétude.