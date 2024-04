Coupe du Sénégal : l'AC Férus Foot créé un énorme exploit, le Jaraaf sort difficilement ASUC

Le tenant du titre, Jaraaf de Dakar (Ligue 1) s’est fait peur, en éliminant difficilement la modeste formation de National 1, ASUC de Ziguinchor (0-0, t.a.b 3-4), jeudi, en en clôture des 32es de finale de la Coupe du Sénégal.





Le Jaraaf de Dakar a donné de la sueur froide à ses supporters. Le tenant du titre a peiné, avant d'écarter la modeste formation d'Assane Seck Université Club (ASUC) de Ziguinchor. Les Médinois se sont imposés aux tirs au but (4-2), après le score nul et vierge dans le temps règlementaire. Le Casa Sports a géré son choc de Ligue 1, en écartant Diambars (0-0, TAB 2-4).



Quatre clubs de Ligue 2 valident leurs tickets



Les clubs de Ligue 2 aussi ont réalisé une bonne affaire. Quatre formations ont décroché le fameux sésame pour le top 16. Le leader Wally Daan (35 pts) a écarté le club de National 1, Modèle de Mbao (1-1, TAB 7-6). Le promu, la Renaissance sportive (RS) Yoff) a sorti la modeste équipe de D5, Sahel AC (1-0). Le capitaine Mouhamed Thiandoum a délivré les siens, en transformant un penalty en première période.



Le CNEPS Excellence (L2) a éliminé sans trop forcer le club de National 1, l'Olympique de Ziguinchor (3-0).



L'exploit le plus retentissant a été signé par Keur Madior. Malade en championnat avec une position de lanterne rouge, le club Mbourois est allé éliminer en déplacement Guédiawaye FC (1-2), pensionnaire de l'élite.



Pour affronter le GFC, Keur Madior n'avait aligné que 10 éléments sur le terrain. Les autres joueurs avaient oublié leur pièce d'identité. C'est ce qui donne plus de saveur à la victoire.





Le pensionnaire de Division régionale, l'AC Férus du Foot a créé un énorme exploit. Le petit pou- cet qui recevait à domicile au stade Alboury Ndiaye de Louga a éliminé la formation de NGB (1- 0), classée 9e de Ligue 2 sénégalaise. Le club de D5, Dial Diop a fait forte impression en écrasant USC Saint-Louis (5-0).



Des clubs de National 1 comme Avenir de Dakar, AS Cambérène ont assuré Jaraaf leur qualification, en éliminant respectivement AS Saloum (0-1), Africa Promo Foot (0-1). L'équipe de National 2, Guelwaars de Fatick a sorti le club de National 1, Étoile Lusitana (1-0).



Le tirage des 16es de finale est prévu ce vendredi à partir de 11 heures au siège de la Fédération sénégalaise de Football (FSF).





Avec Stades