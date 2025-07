Mercato : Luka Modric est officiellement un joueur de l’AC Milan

Quelques jours seulement après avoir effectué sa dernière apparition sous le maillot du Real Madrid, Luka Modric a paraphé un contrat avec l’AC Milan d'une durée d’une année, plus une en option.

Terminé le blanc pour Luka Modric. À partir de la saison prochaine, il va falloir s’habituer à voir évoluer le Ballon d'Or 2018 avec le mythique maillot rayé rouge et noir sur le dos.



Après avoir fièrement arboré la tunique immaculée du Real Madrid pendant treize longues et glorieuses années, l’international croate a en effet pris la décision d’ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière en rejoignant l’AC Milan. Libre de tout contrat, étant donné que la Casa Blanca n’a pas souhaité rempiler pour une saison supplémentaire avec le joueur de 39 ans, comme elle avait coutume de le faire ces dernières années, le milieu de terrain a donc choisi de poursuivre sa carrière en Italie avec l’objectif d'accumuler du temps de jeu et de maintenir son niveau pour participer au Mondial 2026.





Arrivé en début de semaine en Lombardie, Luka Modric a passé la journée de lundi à Milan pour satisfaire à la traditionnelle visite médicale, finaliser son contrat avec les Rossoneri, et officiellement s'engager avec le club lombard dans la soirée. Celui qui a disputé son 597e et dernier match avec le Real Madrid lors de la récente défaite en demi-finale de Coupe du monde des clubs contre le PSG (0-4) a paraphé un bail d’une durée d’un an, comme l'a annoncé sa nouvelle formation. “L’AC Milan est ravi d’annoncer que Luka Modrić a signé un contrat avec le club jusqu’au 30 juin 2026, avec une option pour une prolongation d’un an jusqu’au 30 juin 2027”, a précisé l’AC Milan dans son communiqué publié sur son site officiel. Pour le Ballon d’Or, l’exil, et surtout la retraite, attendront.



Une nouvelle ère s’ouvre à Milan.

Grand supporter de la formation lombarde depuis sa tendre enfance, le Croate va non seulement avoir l’opportunité de découvrir un nouveau championnat — le quatrième de sa carrière après la Croatian Football League, la Premier League et la Liga —, mais aussi d’apporter sa pierre à l’édifice dans l'ambitieux projet milanais.



Au sortir d’une saison catastrophique sportivement, l’AC Milan a lancé une nouvelle ère avec l’intronisation de Massimiliano Allegri sur le banc de l’équipe première pour tenter de retrouver les sommets sur la scène nationale et européenne. Dans la Botte, Luka Modric aura pour mission d'apporter son expérience à tout le vestiaire milanais et de pallier le départ de Tijjani Reijnders, parti à Manchester City. Un défi à la hauteur du magicien croate.