Coupes abusives du bois en Casamance: "toutes les unités étatiques seront mobilisées" (Ousmane Sonko)

A l'occasion du lancement de la Journée mondiale de l'arbre, le Premier ministre Ousmane Sonko a dénoncé les coupes abusives de bois en Casamance et le recul du couvert végétal. « Nous continuons de laisser des espaces totalement vides, qui pourraient demain constituer le début d’un désert », a-t-il déploré.



Il a promis de renforcer la lutte contre la déforestation en mobilisant toutes les unités étatiques. Il a également appelé les Sénégalais à s'approprier cette initiative et à s'investir massivement dans les efforts de reboisement, selon leur périmètre respectif.



Pour cette édition de la Journée mondiale de l’arbre, le manguier a été choisi comme plante phare de la campagne de reboisement. Selon le Premier ministre, c’est un arbre utile qui peut fournir de l'ombre et permettre aux Sénégalais de se rafraîchir. Ses fruits peuvent également enrichir l’alimentation des populations. Il a ajouté que la transformation du manguier pourrait représenter une source de revenus et de bien-être pour l’industrie locale. I

l a aussi rappelé qu’une production suffisante de mangues pourrait faciliter leur exportation à travers le monde, contribuant ainsi à l'équilibre commercial par l'entrée de devises.



Enfin, il a lancé un appel aux Dakarois pour réussir la campagne de reboisement afin que Dakar et le Cap-Vert retrouvent leur verdure.