Audit des finances publiques : des dossiers déjà transmis au Procureur général de la Cour des comptes, selon Mamadou Faye

Le Premier président de la Cour des comptes, Mamadou Faye, s’est exprimé ce mercredi, lors de la 10e Assemblée générale de l’Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l’usage du français (Aisccuf), sur les réactions suscitées par la publication du rapport sur la gestion des finances publiques entre 2019 et 2024.Selon lui, cette polémique est légitime, car c’est la première fois qu’un tel exercice de transparence est réalisé au Sénégal, et même en Afrique.« S’il y a une polémique, nous sommes toujours ouverts parce que la Cour ne nous appartient pas. Nos travaux sont faits au nom des citoyens et c’est tout à fait normal que les citoyens réagissent. Donc, ce n’est pas mal vu de notre part. C’est une Cour méconnue, cela signifie qu’il nous revient à nous, encore une fois de mieux communiquer », a-t-il affirmé.Mamadou Faye a rappelé que le rapport a été établi selon des procédures strictes.« La règle fondamentale, c’est que nous avons des procédures secrètes, écrites et contradictoires. Ces procédures ont été respectées. La contradiction entre la Cour et le ministère des Finances a été bel et bien assurée. Maintenant, l’autre contradiction entre le ministère des Finances et les autres autorités épinglées ou entités épinglées cela ne relève pas de notre ressort », a-t-il expliqué.Le Président de la Cour des comptes a également tenu à préciser que leur rôle est d’instruire à charge et à décharge.« Quand il y a un rapport, il peut y avoir des faits qui relèvent de la chambre de discipline financière à savoir les fautes de gestion. Tout comme il peut y avoir des faits susceptibles de relever du pénal. Maintenant, le financier ne tient pas le pénal en l’état tout comme le pénal ne tient pas le financier en l’état », a assuré M. Faye.« L’exploitation qui en serait faite du judiciaire ne nous préoccupe pas parce que le judiciaire va mener ses enquêtes selon ses procédures tout comme au niveau de la chambre de discipline financière aussi. Nous allons mener nos instructions et réserver une certaine suite aux dossiers », a dit le Premier président de la Cour des comptes.En ce qui concerne les suites à donner, il informe que les dossiers ont été envoyés au Procureur général de la Cour des comptes, qui les soumettra à la chambre de discipline financière, mais aussi au ministre de la Justice.