Audit 2025 : la Cour des comptes annonce des contrôles sur l’ORSEC, la Muraille Verte et les Aires marines protégées

En marge de l’ouverture officielle de la 10e Assemblée générale de l’Association des Institutions Supérieures de Contrôle ayant en Commun l’Usage du Français (AISCCUF), le Premier président de la Cour des comptes du Sénégal, Mamadou Faye, a annoncé le lancement, en 2025, de trois missions d’audit.



« Nous avons inscrit dans notre programme de contrôle pour l’année 2025 trois missions d’audit : le plan ORSEC dédié à la gestion des inondations, l’Agence de la Grande Muraille verte ainsi que les Aires marines protégées », a déclaré Mamadou Faye.



Il intervenait ce mercredi devant des journalistes en marge de l’ouverture officielle de la 10e Assemblée générale de l’Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l’usage du français (AISCCUF), en présence de la secrétaire générale adjointe de la Cour des comptes française, Gwladys De Castries.



La rencontre, qui réunit des institutions supérieures de contrôle (ISC) issues de l’espace francophone, porte sur le thème : ‘’Enjeux des changements climatiques au sein des Institutions Supérieures de Contrôle francophones : Quelle adaptabilité pour les ISC ? ‘’



Selon Mamadou Faye, les rapports de la Cour des comptes constituent un moyen de communication à part entière, et « ces documents parlent d’eux-mêmes ».



Il a ajouté que l’institution « travaille au nom des citoyens », et que leur réaction, même critique, est une expression de la démocratie.



Estimant que la Cour est mal connue du grand public, le Premier président de la Cour des comptes appelle à une meilleure vulgarisation des procédures de l’organe de contrôle.



« Il nous appartient de mieux communiquer. Les débats doivent nous pousser à faire en sorte que les journalistes, les rapporteurs et les citoyens comprennent les procédures de la Cour », a insisté Mamadou Faye.