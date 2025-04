Réorganisation urbaine à Kolda : vers la création de cinq nouveaux quartiers dans la ville

La capitale du Fouladou amorce un tournant majeur dans son aménagement territorial. Le 5 avril dernier, lors d’une session ordinaire, le conseil municipal de Kolda (en haute Casamance) a officiellement lancé un processus de réorganisation et de redéfinition de la cartographie des quartiers de la ville. À terme, ce vaste chantier débouchera sur la création de cinq nouveaux quartiers, répondant aux dynamiques démographiques et à l’urbanisation accélérée que connaît la commune.



Dans un communiqué diffusé à l’issue de la session, le maire de Kolda a annoncé la tenue d’une rencontre élargie à toutes les forces vives de la ville, prévue le 14 avril à l’hôtel de ville. Cette concertation citoyenne vise à impliquer l’ensemble des acteurs locaux – chefs de quartier, représentants de la société civile, jeunes, femmes, notables et techniciens – dans le processus de redéfinition des limites administratives.



« L’objectif est de rapprocher davantage les organes décisionnels des populations, dans un contexte où la ville s’étend à grande vitesse », a souligné le premier magistrat de la ville. Cette initiative s’inscrit dans une vision de gouvernance de proximité, en phase avec les réalités socio-économiques et les besoins croissants des habitants.



La municipalité promet d’adopter une démarche inclusive et transparente, afin que cette réforme territoriale reflète les aspirations des populations et renforce la cohésion urbaine de Kolda. Les débats s’annoncent riches et stratégiques pour l’avenir de la ville.



La rencontre du 14 avril s’annonce donc comme une étape clé d’un processus qui pourrait redessiner durablement la physionomie de Kolda, en plaçant les citoyens au cœur de la gestion urbaine.