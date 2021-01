Covid-19 Gambie: l'association des médecins met en garde le gouvernement et les populations

L'Association des médecins résidant en Gambie à travers un communiqué de presse s'est adressée au gouvernement du Président Adama Barrow en l'exhortant à être plus vigilant. En effet, constatant la vulnérabilité du système sanitaire dans le pays avec l'augmentation de cas positifs à la Covid-19.



Il est devenu nécessaire, selon eux, que le gouvernement gambien et ses ministres prennent leurs responsabilités, mais aussi des mesures drastiques. « La vulnérabilité de notre système de santé est un secret de polichinelle oubliée rapidement et la pandémie qui est toujours là, nous coûtera plus de vies et affaiblira à l'avenir notre secteur de la santé ».



Les médecins gambiens dénoncent également les comportements des populations. « Les gens refusent d'être en quarantaine ou isoler, s'échappent des centres de traitement après avoir été testés positifs au virus et se mêlent avec leurs familles et au reste de la population. Du 20 au 25 janvier, 40 cas confirmés ont refusé d'être maintenus dans les centres d'isolation ou les abandonnent », déplorent-ils. Avant d'inviter le ministère de la Santé à donner un ordre et un ultimatum aux personnes concernées.



Ils lancent aussi un appel aux populations gambiennes. Ces dernières sont « tenues de se rapprocher eux-mêmes auprès de l'autorité sanitaire avec effet immédiat et que la faillite entraînera des conséquences graves, y compris la publication des noms et l'identification de tous ceux qui sont en liberté. Les voyageurs qui sont entrés dans le pays et qui n'ont pas encore subi de prélèvement d'échantillons doivent immédiatement se présenter à l'hôtel Mezy ou appeler le numéro communiqué pour une clarification plus approfondie ».