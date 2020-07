Covid-19: HRW salue le changement d'attitude des autorités burundaises, avec des réserves

Lewis Mudge se félicite du dépistage de masse annoncé et d'un meilleur accès à l’eau et au savon, mais il rappelle que « la réponse du gouvernement doit respecter les droits humains fondamentaux ».



Maintenant, dans une étape positive, le président semble prendre la pandémie au sérieux et appeler à des mesures importantes. Mais la répression et la peur ont marqué la réponse au Covid-19 jusqu’à présent. Il y a aussi des éléments inquiétants dans les nouvelles déclarations du président. Il compare les personnes qui refusent de faire un test à des sorciers. C’est une accusation très dangereuse au Burundi qui par le passé a conduit à des meurtres. Il a également déclaré que les comités mixtes de sécurité, les membres de la ligue des jeunes du parti au pouvoir -les Imbonerakure-, seraient en partie responsables de l’application de la politique du gouvernement.