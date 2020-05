Covid_19 - 20 cas graves au Sénégal pour un nombre limite de lits de réanimation

Selon la Directrice de la Santé publique et non moins présidente du Comité national de gestion des épidémies, qui faisait le point sur la situation de la pandémie de Covid-19 au Sénégal, à ce jour, mercredi 27 mai 2020, le Sénégal compote 20 cas graves pris en charge dans les services de réanimations des différents hôpitaux.



Un chiffre qui augmente de jour en jour. En effet depuis une semaine, on a constaté une moyenne de cas graves rapportés par jour par le ministère de la Santé. Autre chose, le nombre de lits en réanimation va également poser problème si le nombre de cas graves continue d'augmenter. Malgré les 11 nouveaux lits du genre réceptionnés par le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr pour l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, le Sénégal ne pourra pas gérer d'autres dizaines de cas graves.



Le Sénégal a enregistré mardi ses 37e et 38e décès liés à la maladie du Coronavirus. On peut dire que plus de 99% des victimes sont des personnes âgées et/ou souffrant de maladies chroniques comme le diabète, l'asthme, l'hypertension artérielle. Protéger cette catégorie de potentiels cas graves contre le virus va certainement participer à diminuer le nombre de morts liés à la Covid-19 au Sénégal.