Covid19 - 9 cas communautaires ce dimanche : Touba, Mbour, et Mbao, les plus touchés

Le constat est le même. Le nombre de cas issus de la transmission communautaire évolue de jour en jour et prend une courbe ascendante.Neuf (9) ont été annoncés ce dimanche 26 avril 2020 par le ministère de la Santé et de l’Action sociale dans son bulletin du jour. Ces patients ont été identifiés à Touba avec 2 cas, Mbour 3, Mbao 2, 1 à Sangalkam et à Tambacounda.



« Sur les 57 cas qui sont déclarés positifs, les 9 sont issus de la transmission communautaire : 1 à Sangalkam, 2 à Mbao, 1 à Tambacounda, 2 à Touba et 3 à Mbour », peut-on lire dans le communiqué du ministère.



A ce jour, le Sénégal compte au total, 671 cas positifs. Ils sont 283 guéris, 8 décès, 1 évacué (finalement décédé en France) et 380 patients encore sous traitement dans les hôpitaux.