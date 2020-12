Covid19: BBY exhorte les populations à une « observation plus stricte » des mesures barrières

En réunion jeudi soir avec le président Macky Sall, La Conférence des leaders a exhorté les populations à une « observation plus stricte » des mesures barrières vu la persistance de la pandémie de la covid19 qui, ces derniers jours, prend des proportions inquiétantes. Les collaborateurs de Macky, ont engagé le gouvernement à renforcer le dispositif de contrôle et de suivi des mesures dans les transports, les lieux et établissements publics.



« Considérant la persistance de la pandémie qui, ces derniers jours, prend des proportions inquiétantes, la conférence des leaders exhorte les populations à une observation plus stricte des mesures barrières prescrites par les autorités sanitaires et engage le gouvernement à renforcer le dispositif de contrôle et de suivi des mesures dans les transports, les lieux et établissements publics, etc., afin d’épargner à notre nation d’une deuxième vague préjudiciable à notre économie », peut-on lire dans le communiqué.



Abordant la question dramatique de l’émigration irrégulière, la Conférence des leaders s’est inclinée devant la mémoire des disparus et a présenté ses condoléances attristées aux familles éplorées.



Par ailleurs, elle se félicite des mesures d’urgence prises par le gouvernement du Sénégal à l’effet d’accompagner les rapatriés, de renforcer la surveillance de nos côtes et la répression des passeurs qui entretiennent ce fléau. La Conférence encourage le gouvernement à renforcer les mécanismes de financement des jeunes pour l’auto-emploi et la formation pour leur employabilité.



En outre, pour la Conférence des leaders, le combat contre l’émigration meurtrière des jeunes doit mobiliser toute la communauté, impliquer toutes les forces vives de la nation, les parents, en premier lieu.