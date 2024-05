Copa America : la liste du Brésil dévoilée avec un absent de taille

Pour sa toute première compétition officielle en tant que patron de la Seleção, Dorival a fait quelques choix forts.



Après avoir fait ses débuts à la tête de la sélection nationale brésilienne en mars dernier, Dorival, l’ancien coach de São Paulo, va désormais disputer sa première grande compétition : la Copa America 2024, qui se déroulera aux États-Unis. Et comme lors de sa première liste, où il avait réussi à s’imposer en Angleterre (0-1), puis en faisant un match nul spectaculaire en Espagne (3-3), Dorival s’est permis quelques choix forts… mais a également été contraint de faire avec une grosse absence.



Neymar absent



En effet, la Seleção devra se passer de Neymar Jr. Le joueur d’Al-Hilal a été victime d’une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche à la mi-octobre 2023, lors d’un match de qualification au Mondial 2026, perdu en Uruguay (2-0). Alors que l’ex-Parisien travaille dur pour revenir, il n’a pas été remis à temps et devra donc faire une croix sur la Copa America, puisqu’il n’a pas été sélectionné.



Endrick, Paquetà et Guimarães appelés

En revanche, d’autres Parisiens figurent dans la liste. À l’instar de Lucas Beraldo et Marquinhos, en défense centrale, avec Eder Militao (Real Madrid) et Gabriel Magalhães (Arsenal). Les deux anciens joueurs de l’Olympique Lyonnais, Bruno Guimarães (Newcastle United) et Lucas Paquetà (West Ham) ont également été appelés aux côtés d’Andreas Pereira (Fulham), Joao Gomes (Wolves) et Douglas Luiz (Aston Villa) parmi les milieux de terrain.



En ce qui concerne l’attaque, le prodige brésilien Endrick (Palmeiras), qui s’envolera au Real Madrid cet été, a été sélectionné. Il disputera sa première grande compétition officielle aux côtés de ses futurs partenaires Rodrygo et Vinicius Jr (Real Madrid). Avec eux, on retrouve Evanilson (Porto), Raphinha (FC Barcelone) Gabriel Martinelli (Arsenal) et le joueur de Gérone : Yan Couto. Pour rappel, le Brésil affrontera le Costa Rica, le Paraguay et la Colombie dans le groupe D de la Copa America, du 20 juin au 14 juillet prochain.





La liste complète du Brésil pour la Copa America



- Gardiens : Alisson (Liverpool), Bento (Athletico Paranaense), Ederson (Manchester City)



- Défenseurs : Danilo (Juventus), Yan Couto (Gérone), Guilherme Arana (Atlético Mineiro), Wendell (Porto), Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) et Marquinhos (PSG)



- Milieux : Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham)



- Attaquants : Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal), Raphinha (FC Barcelone), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Gérone), Vinicius Junior (Real Madrid)





