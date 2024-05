Sortie de piste de l’avion Transair à l’AIBD : Une enquête technique en cours pour « déterminer les causes »

Le Ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens (MITTA) a informé ce vendredi que « le Bureau d’enquête et analyse a déjà démarré son enquête technique pour déterminer les causes de cet incident et prendre les mesures nécessaires pour éviter de tels évènements à l’avenir ».



Informant, à travers un communiqué, le trafic revenu à la normale à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), le ministère a tenu à préciser que « tout d’abord, les blessés ayant été acheminés dans les structures hospitalières se portent mieux, et nous leur souhaitons un prompt rétablissement », peut-on lire.



« En ce qui concerne les passagers du vol qui étaient à l’aérogare pélerins, nous avons pris en charge leur hébergement dans des hôtels pour assurer leur confort et leur sécurité », a-t-on appris du ministère.



La même source précise qu’une équipe de psychologues a été mobilisée pour les accompagner et les soutenir dans cette épreuve difficile. « Le MITTA tient à exprimer ses regrets à l’ensemble des passagers impactés par cette crise. Nous travaillons sans relâche pour garantir la sécurité, la régularité et la ponctualité des vols, et le bien-être des tous les voyageurs », a conclu le département dirigé par El Malick Ndiaye.