Ligue 1 (23e journée) : choc Teungueth FC / Casa Sports, Jamono Fatick face à la Sonacos, duel DSC / Guédiawaye FC

Le leader Teungueth FC (43 pts) accueille le Casa Sports (12e, 23 pts), ce samedi 11 mai 2024, au stade Ngalandou Diouf, dans un duel des extrêmes, comptant pour la 23e journée de la Ligue 1.



Teungueth FC (43 pts), actuel leader du championnat avec 5 longueurs sur son poursuivant direct le Jaraaf (2e, 38 pts) se retrouve sous pression après sa défaite la semaine dernière contre le club de la Médina (3-0).



A quatre journées de la fin, chaque point devient crucial dans la course au titre et une nouvelle défaite pourrait sérieusement compromettre leurs chances de devenir champions. TFC entend renouer avec la victoire à domicile pour creuser davantage l’écart sur ses poursuivants directs.



Le Casa Sports, actuellement à la 12e place du classement avec 23 points n’a pas dit son dernier mot. Les Ziguinchorois ont l’ambition de rester dans l’élite. Ils essaieront de ramener les trois points pour quitter la zone rouge. C’est donc une rencontre cruciale que vont se disputer Teungueth FC et Casa Sports.



Jamono Fatick face à la Sonacos



Au stade Massène Sène, le première relégable, Jamono Fatick (13e, 19 pts), qui a essuyé deux défaites de rang, a en ligne de mire une cinquième victoire avec la réception de la Sonacos (6e, 31 pts).

Les diourbellois visent un deuxième succès pour prendre la quatrième place à Dakar Sacré-Cœur (33 pts) qui rend visite au Guédiawaye FC (3e, 36 pts), ce dimanche. Battue la semaine dernière par Dakar Sacré-Cœur (4-0), la Linguère (9e, 24 pts) reçoit Diambars (14e, 18 pts).



L’US Ouakam (11e, 23 pts) accueille l’US Gorée (7e, 30 pts). Les Ouakamois n'ayant récolté que trois points lors de leurs cinq derniers matchs ne peuvent plus se permettre une nouvelle défaite, s'ils veulent rester dans l'élite.



Stade de Mbour / Jaraaf et Génération Foot / AS Pikine



Cette 23e journée sera bouclée, le lundi 13 mai. Génération Foot (8e, 25 pts), qui accueille l’AS Pikine (5e, 31 pts), compte enchaîner une deuxième victoire pour se maintenir dans l’élite.

Le Jaraaf (2e, 38 pts) qui a perdu un point suite à un tapis vert contre Stade de Mbour (12e, 21 pts) à qui ils rendront visite, le lundi 13 mai 2024, lors de la 23e journée décalée.