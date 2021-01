Covid_19: le Président Erdogan se fait vacciner devant les caméras

Le Président turc Tayyip Erdogan, s'est fait vacciner contre la Covid-19 devant les caméras de télévision. Une décision qui, selon le porte-parole de son parti cité par les médias locaux turcs " vise à dissiper les doutes de la population".



La Turquie a lancé jeudi sa campagne de vaccination contre le coronavirus en commençant à administrer le vaccin chinois CoronaVac au personnel soignant dans différentes régions du pays. Des employés du secteur de la santé ont reçu la première injection dans la matinée dans plusieurs villes, notamment à Istanbul et la capitale Ankara.



Outre ce vaccin, la Turquie est en négociations avec le laboratoire allemand BioNTech pour acheter 4,5 millions de doses et 30 millions d'autres en option de son vaccin produit en collaboration avec l'Américain Pfizer.



La Turquie, qui compte 83 millions d'habitants, a enregistré plus de 2,3 millions de cas de Covid-19, dont plus de 23.000 mortels.