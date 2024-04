Lutte - Vive tension lors de leur face-à-face : Bombardier et Franc se promettent l’enfer

Adversaire pour le mercredi 1er mai prochain, Bombardier de l’écurie Mbour et Franc de l’écurie Jambaar Wrestling Academy ont tenu leur dernier « face to face » le mercredi dernier à la TFM. Un face-à-face qui a été très houleux entre les deux lutteurs.



Visiblement très en colère ce mercredi lors du “face to face” contre Franc, Bombardier a promis d’infliger à Franc la première défaite de sa carrière au soir du 1er mai 2024.



« Je veux relever le défi de battre Franc que l’on présente comme un futur grand champion. C’est vrai qu’il a fait ses preuves et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai accepté de l’affronter. Mais je dois montrer aux Sénégalais que je ne suis pas encore fini (…) Me battre en 20 secondes ? Je ne suis pas un lutteur qu’on donne un ultimatum. Il (Franc) n’a rien compris, mais le 1er mai, il verra », a lancé le Mbourois à l’endroit de son adversaire.



La réplique de Franc ne s’est pas fait attendre. Le lutteur de l’écurie Jambaar Wrestling Academy a encore fait son jeu favori. Le lieutenant de Modou Lô s’en est pris verbalement à Bombardier jusqu’à mettre celui-ci en colère.



« L’autre jour, j’avais dit que je lui donnerai 30 secondes avant de le battre. Mais aujourd’hui je vais dire mieux. Je lui donne 20 secondes pour le mettre à terre. Tout ce que j’ai dit, je l’ai fait jusque-là et je peux vous assurer que je ne dérogerai pas à la règle. Je ne reculerai pas d’un mètre face à lui. Je n’ai pas peur de lui et je vais l’envoyer à la retraite », a-t-il promis.



Le combat promet d’être explosif. Rendez-vous le mercredi 1er mai à l’Arène nationale de lutte.