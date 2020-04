Covid_19sn - 14 nouveaux cas communautaires signalés ce lundi dans 7 localités différentes

La courbe des cas communautaires ne cesse d'accroître au Sénégal ces dernières semaines. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui a fait le point de la situation de l'épidémie ce lundi 27 avril, a annoncé 16 nouveaux cas issus de la transmission communautaires.



Ces derniers sont répartis comme suit: 6 à Touba, 2 Rufisque, 2 Sangalkam, 1 Sédhiou, 1 Thiés, 1 Mbacké (la femme décédée hier-dimanche) et 1 à Grand-Médine.



Pour rappel, sur les 677 tests réalisés de ce lundi 27 avril 2020, 64 ont été déclarés positifs dont 50 cas contacts et 14 cas communautaires. Ce qui porte le nombre de cas issus de la transmission communautaire à 89 au Sénégal.



A ce jour, 736 cas ont été déclarés positifs, dont 284 guéris, 09 décès, 01 évacué et 442 patients sont sous traitement.