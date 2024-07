Culture : La chanteuse Mia Guissé annonce un album de 13 titres

En prélude à la sortie d’un album, certains artistes font face à la presse pour dévoiler les contours d’un joyeux concocté pour les fans et régler certains comptes avec des pourfendeurs. Donc, c’était Mia Guissé qui a été l’attraction. La star montante a répondu aux nombreuses questions. Pour son prochain album elle a donné les couleurs et le ton. Un album de 13 nouveaux titres dans lequel il y aura « toutes les formes de sonorités ; du Yéla, de l’Afrobeat, de la musique urbaine, du Marimba, et bien sûr du mbalakh ».



La particularité est que « dans mon album, il y a un son spécialement dédié aux enfants » avec qui « je partage une longue histoire d’amour » a-elle-indiqué dans les colonnes de L'Observateur.



La conférence de presse, elle l’a entamée par son concert organisé au Casino de Paris. Pour Mia : « ce concert sera le reflet de mon parcours, une célébration de la musique sous toutes ses formes ».



Mais ça n’a pas été facile pour cause « le projet a été un véritable périple, parsemé de défis et de moments de grâce ». Selon Mia « chaque instant passé à travailler sur ce concert a été une occasion d’apprendre et de grandir, tant sur le plan professionnel que personnel ». C’est la raison pour laquelle « j’ai mis tout mon cœur et mon âme, dans cette aventure inédite, pour créer un spectacle sur mesure qui sera à la fois émouvant et inoubliable, surtout pour la diaspora » a confié l’artiste.



Elle poursuit : « ces derniers mois, j’ai eu l’occasion de réfléchir profondément à ce que je voulais partager avec mon public ». C’est ainsi que « j’ai exploré de nouvelles sonorités, revisité des classiques et collaboré avec des artistes incroyables ». C’est dire que le concert sera le reflet de son parcours.



Le choix porté sur le Casino de Paris n’est pas anodin et elle a expliqué que « c’est une salle mythique, comme toutes autres ». Pas de précipitation donc et surtout de « brûler les étapes » car dit-elle « je viens de commencer ma carrière solo ». Pour ce concert donc Mia Guissé a promu d’inviter beaucoup d’autres artistes et pas des moindres « des artistes de la sous-région, notamment les ténors ». Du lourd se prépare donc pour les fans.



Cette rencontre a été l'occasion pour l'actrice de solder ses comptes avec certaines critiques à son encontre. Elle, précise : «je prends les critiques naturellement parce que j’ai choisi de devenir artiste, une personnalité publique mais je me n’attarde pas là-dessus », annonçant « prendre de nouvelles résolutions sur la conduite à tenir, c’est-à-dire ne plus jamais répondre aux critiques et attaques et surtout sur sa vie privée ». « J’entends beaucoup de choses, mais je ne dois d’explications à personne » déclare-t-elle.



Concernant son style vestimentaire elle l’a justifié par le choix des sons qui en demande. Pour dire à ses pourfendeurs qu’elle « ne chante pas pour pervertir, mais pour l’amour, les astuces pour pimenter les couples ». Le son Gauche-droite, « je l’ai pas fait pour pervertir ». Les interprétations que les uns et les autres en font ne m’engagent pas conclut Mia Guissé.