Cyberattaque en Ukraine: un moyen pour augmenter la tension durant les négociations

Selon le service spécial des communications d’Ukraine, l’instance en charge de la cyber-protection, l’attaque de vendredi est la plus massive que le pays a connu depuis quatre ans. Elle a frappé plus de 70 sites, des ministères, des services publics et des institutions régionales, mais les dommages semblent à première vue limités.



Selon le gendarme de l’internet en Ukraine, le nombre d’attaques par hackers interposé a augmenté de près de 12% ces trois derniers mois, de manière synchrone avec la pression militaire de la Russie.



Répandre une sensation d'insécurité en Ukraine

Pour Oleksiy Danilov, secrétaire du Conseil national de sécurité, il ne fait aucun doute, l’attaque est à 99,9% signée par la Russie, dit-il. Il y voit le possible prélude d’une attaque conventionnelle, dont la date, poursuit-il, n’existe que dans la tête de Vladimir Poutine.



Ce qui est certain, c’est que ce type d’opération est destiné à répandre un véritable brouillard électronique, et une sensation d’insécurité : ainsi l’Ukraine a également enregistré depuis plusieurs heures un nombre record d’alertes à la bombe, des alertes qui ont entrainé la fermeture temporaire de stations de métro, d’écoles ou de centres commerciaux.