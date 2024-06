DPG du PM: "Ousmane Sonko évite la confrontation intellectuelle", selon Abdou Mbow

Abdou Mbow, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, donne les raisons de l'annulation de la séance de débat d'orientation budgétaire. Pour lui, cela fait suite à la décision du Premier ministre de ne pas venir présenter sa déclaration de politique générale comme prévu, déclarant qu'il ne "considère pas l'Assemblée nationale" et qu'il ferait sa déclaration "dans la rue".



Abdou Mbow a souligné que "le Sénégal n'est pas une rue publique, mais une République", expliquant ainsi la décision du bureau de reporter le débat d'orientation budgétaire. Il a indiqué que la conférence des présidents avait été informée et qu'elle avait demandé au Président de l'Assemblée nationale de contacter le président de la République pour résoudre la situation.



En plus des implications budgétaires, Abdou Mbow a affirmé que "la responsabilité exige que le Premier ministre, contraint par l'article 55, vienne présenter sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale et respecte cela".

En conclusion, Abdou Mbow a estimé que "Ousmane Sonko évite la confrontation intellectuelle."