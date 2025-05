Les militaires maliens prisonniers des rebelles du FLA apparaissent dans une vidéo

Une vidéo des militaires maliens prisonniers du Front de libération de l’Azawad (FLA) circule sur les réseaux sociaux depuis mardi 29 avril. Les rebelles indépendantistes détiennent une vingtaine de soldats maliens et deux mercenaires russes de Wagner, capturés entre septembre 2023 et juillet 2024 lors de différents combats, notamment ceux de Tinzaouatène en juillet 2024. Le FLA confirme avoir tourné cette vidéo, mais assure ne pas être à l’origine de sa diffusion.



Regroupés devant une bâche orange dans un désert rocheux, les 21 militaires déclinent leurs nom, matricule et affectation – Kidal, pour la plupart, mais aussi Léré, Ségou ou Bamako. Les deux mercenaires du groupe Wagner, également détenus par le FLA ne font pas partie du groupe filmé. Un 22e soldat malien prisonnier avait succombé lors de sa détention, il y a plusieurs mois, selon les rebelles.



« Espion » de Bamako

Le FLA confirme à RFI avoir tourné cette vidéo tout récemment – « il y a quelques jours » –, mais dans un cadre très particulier : un « espion » à la solde des autorités de Bamako aurait proposé il y a plusieurs semaines à des combattants du FLA une importante somme d’argent pour organiser l’évasion des militaires détenus. Les rebelles auraient joué le jeu et lui auraient transmis cette vidéo comme preuve de vie, avant de lui tendre « un guet-apens » et de capturer l’agent malien, présenté comme un Touareg proche du gouverneur de Kidal, le général El Hadj Ag Gamou. Le FLA continuerait de chercher à identifier d’éventuels complices.



Quant à la vidéo des militaires détenus, elle n’avait, selon les rebelles indépendantistes, pas vocation à être rendue publique. « Des portes avaient été ouvertes à ceux qui peuvent obtenir leur libération », confirme à demi-mot une source sécuritaire malienne, qui poursuit : « leur libération n’est pas une priorité, mais lorsqu’on a une opportunité on la saisit [...]. Aucune libération n’est gratuite [...]. Le FLA est infiltré depuis fort longtemps. » Une autre source sécuritaire malienne affirme pour sa part avoir reçu la vidéo plusieurs jours avant sa diffusion sur les réseaux sociaux.



Échange ?

Début avril, un commandant du FLA a été arrêté au Niger. Depuis, des discussions sont en cours entre Niamey et le mouvement rebelle pour sa libération. La diffusion de cette vidéo pourrait-elle être liée ? Dans le cadre d’un éventuel échange ? Le Mali et le Niger sont alliés, notamment sur le plan militaire, au sein de l'Alliance des États du Sahel (AES). « En aucun cas, cela n’a rien à voir », assure un dirigeant du FLA, sans nier que des contacts ont été établis avec les autorités du Niger. « Des dynamiques sont déclenchées pour effectivement procéder à la libération de prisonniers », réagit de son côté une source sécuritaire malienne, sans préciser davantage.



En tout état de cause, cette vidéo dans laquelle les militaires maliens apparaissent en bonne santé pourra rassurer leurs proches, à l’affût de la moindre nouvelle. La dernière vidéo connue de ces soldats prisonniers remontait à août 2024. Depuis, quelques échanges téléphoniques avec leurs familles avaient pu être organisés.