1er mai : les centrales syndicales présentent leurs revendications au Président Diomaye Faye

À l’occasion de la Fête du Travail, les principales centrales syndicales du Sénégal ont été reçues ce jeudi au Palais de la République par le Président Bassirou Diomaye Faye. Lors de cette rencontre solennelle, les syndicats ont présenté leur traditionnel cahier de doléances, espérant des réponses concrètes du nouveau pouvoir sur les préoccupations des travailleurs.



La cérémonie a été marquée par les interventions des secrétaires généraux de cinq grandes organisations syndicales : Moustapha Cissé pour le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication (SYNPICS), Élimane Diouf pour la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal (CSA), Cheikh Diop pour la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal - Forces du changement (CNTS-FC), Yvette Keïta pour l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS), et Mody Guiro pour la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS).



Chacun des intervenants a exprimé les attentes pressantes des travailleurs en matière de justice sociale, d'amélioration des conditions de travail, de respect des libertés syndicales et de relance du dialogue social. Dans un contexte économique tendu et de profondes attentes sociales, les syndicats ont appelé à des mesures urgentes et structurantes pour répondre aux défis du monde du travail.



Le Président Diomaye Faye, qui effectue son premier 1er mai en tant que chef de l’État, a écouté les doléances.