Dagana: vers la mise en place d’une coopérative des femmes

Le Service départemental de la femme, de la famille et de la protection des enfants de Dagana a organisé, ce lundi, une journée de restitution des 96 heures de l’entrepreneuriat dans la perspective d’une mise sur pied d’une coopérative des femmes.



« Nous avons organisé cette journée de restitution des 96 heures, suite à celles organisées à Dakar le mois de novembre, pour organiser les femmes en coopérative, notamment, dans les filières de l’horticulture, de transformation, de la saponification et de l’aviculture », a expliqué Aissatou Sow, cheffe de service départemental de la femme, de la famille et de la protection des enfants de Dagana.



Mme Sow qui a déploré les faibles productions, notamment, dans le domaine de l’agriculture a plaidé pour l’octroi des terres aux femmes pour plus de productions. Elle a également exhorté les femmes du département de Dagana à se rapprocher des structures qui leur permettent de se formaliser pour pouvoir intégrer les coopératives qui, selon elle, seront installées partout dans les départements au Sénégal. Elle a invité les femmes à s’organiser davantage pour pouvoir bénéficier des financements avec les coopératives initiées par le ministère.