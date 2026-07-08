Dakar : condamné à 10 ans de prison, Babacar Diène décroche son bac, sa famille sollicite une mesure de clémence

Parmi les nouveaux bacheliers de la session 2026 figure un candidat au parcours singulier. Détenu au camp pénal de Liberté 6, Babacar Diène a obtenu son baccalauréat avec la mention « assez bien », six ans après l'interruption de ses études.



Né en 1998 et originaire de Keur Massar, Babacar Diène était élève en classe de terminale au lycée de la Zone de recasement lorsqu'il a été arrêté en 2020, à la suite d'une accusation de viol. Cette interpellation est intervenue en pleine année scolaire, mettant brutalement fin à son parcours académique.



Incarcéré à la prison de Rebeuss dans un premier temps, il n'avait pas pu passer le baccalauréat cette année-là. « La première année, on avait tout fait pour qu'il fasse le bac, mais ça n'avait pas pu aboutir à cause du Covid. C'est cette année qu'il m'a dit qu'il a vu quelqu'un qui peut l'aider à passer le bac », a raconté sa tante, Ndeye Diène sur les ondes de la Rfm lors du journal de 12 heures.



À l'issue de son procès, Babacar Diène a été reconnu coupable de viol et condamné à dix ans de réclusion. Toutefois, sa famille a indiqué qu'il a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés.

« Il m'a dit qu'il n'est pas contre un test. Il nous a tout le temps répété que ce dont on l'accuse, il n'est pas le responsable. Mais personnellement, je ne sais pas si ce test a été réalisé ou pas », a affirmé sa tante.



Malgré son incarcération, Babacar Diène n'a pas renoncé à ses études. Avec l'autorisation de l'administration pénitentiaire, il s'est inscrit en candidat libre et a pu passer les épreuves du baccalauréat. Six ans après avoir quitté les bancs de l'école, il obtient finalement le diplôme avec la mention « assez bien ».



Sa famille lance un appel aux autorités et sollicite une mesure de clémence afin de lui permettre de poursuivre ses études universitaires.

« Nous demandons la clémence, qu'on le laisse poursuivre ses études car il y excelle déjà. Nous savons tous combien il a travaillé pour décrocher le bac avec la mention. Tout ce que nous voulons, c'est qu'on le laisse au moins étudier », plaide Ndeye Diène.



À ce jour, Babacar Diène est toujours détenu au camp pénal de Liberté 6. Selon sa famille, il lui reste environ quatre années de peine à purger.