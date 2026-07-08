Dette intérieure, Code des douanes : l'ASCODEM exige des mesures urgentes

L’Association sénégalaise des commerçants et délégués de marchés (ASCODEM) hausse le ton. Lors d'une conférence de presse tenue mardi 7 juillet 2026, l'organisation a interpellé les autorités sur la dégradation de la conjoncture économique et formulé plusieurs revendications, parmi lesquelles l'apurement de la dette intérieure due aux entreprises, la révision du Code des douanes, l'ouverture d'un dialogue avec les acteurs économiques et la libération du PDG de Locafrique, Khadim Ba. À défaut de réponses concrètes, elle annonce une série d'actions de mobilisation, dont une journée sans taxis.



Face à la presse, les responsables de l'ASCODEM ont dressé un constat alarmant de la situation économique. Selon eux, les entreprises sénégalaises font face à une accumulation de difficultés marquée par des fermetures d'activités, une baisse des échanges commerciaux, des pertes d'emplois, une hausse continue du coût de la vie et une pression fiscale jugée excessive.



« Le temps des constats est terminé, car trop c'est trop », ont déclaré les dirigeants de l'association. Ils estiment que « les acteurs économiques du Sénégal n'acceptent plus d'être les victimes silencieuses d'une politique qui étouffe l'entreprise, décourage l'investissement et fragilise des milliers de familles ».



Pour l'ASCODEM, le non-paiement de la dette intérieure par l'État aggrave les difficultés de trésorerie des entreprises et menace la survie du tissu économique national. L'organisation avertit que, sans mesures rapides, les conséquences pourraient être durables pour l'économie sénégalaise.



Afin d'inverser cette tendance, l'association réclame un calendrier précis pour l'apurement de la dette due aux entreprises, une révision du Code des douanes afin de mettre fin aux dispositions qu'elle juge sources d'insécurité juridique pour les opérateurs économiques, ainsi que l'ouverture d'un dialogue sincère entre les autorités et les représentants du secteur privé.



L'ASCODEM interpelle particulièrement le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, ainsi que la Direction générale des douanes, qu'elle invite à prendre des initiatives pour restaurer la confiance entre l'administration et les opérateurs économiques.



L'organisation a également abordé le dossier judiciaire de Khadim Ba, PDG de Locafrique, actuellement placé sous mandat de dépôt. Selon elle, cette affaire est devenue « un symbole des inquiétudes qui traversent le monde des affaires ». Estimant que cette situation alimente les interrogations des investisseurs, l'ASCODEM demande sa libération et souhaite que son dossier soit traité « avec toute la diligence, l'impartialité et la transparence requises par l'État de droit ».



Pour faire entendre ses revendications, l'association annonce le lancement d'une mobilisation nationale. Elle prévoit d'organiser prochainement un grand rassemblement réunissant commerçants, transporteurs, industriels, artisans, importateurs et autres acteurs économiques afin de défendre, selon ses responsables, les entreprises sénégalaises et la relance de l'économie.



Enfin, l'ASCODEM prévient qu'en l'absence de réponses des pouvoirs publics, elle engagera des « actions citoyennes, légales et pacifiques », parmi lesquelles une journée sans taxis. D'autres formes de mobilisation devraient être dévoilées dans les prochains jours. Tout en affirmant ne pas rechercher l'affrontement, l'organisation estime que le moment est venu pour les autorités de restaurer la confiance et de créer les conditions d'une véritable relance économique.