Sénégal : le mouvement SEME de Sérigne Guèye Diop annonce sa fusion dans le futur grand parti de Diomaye Faye

Le mouvement "Sénégal En Mouvement vers l'Excellence" (SEME – JI KOOM KOOM), dirigé par le Dr Serigne Guèye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce et Superviseur Général Adjoint, a indiqué soutenir le chef de l'État Diomaye Faye dans sa volonté de "créer un grand parti politique capable de fédérer toutes les forces patriotiques engagées dans la transformation du Sénégal".
Fidèle à ses "valeurs de prospérité, d'équité, d'humanité et d'excellence", le mouvement estime que "la consolidation des forces politiques autour du Chef de l'État constitue une étape décisive" pour "accélérer la mise en œuvre du Projet national et bâtir un Sénégal souverain, juste, prospère et résolument tourné vers l'avenir".
Le SEME appelle en conséquence "l'ensemble de ses responsables, militants et sympathisants à accompagner avec détermination cette nouvelle étape historique, dans un esprit de responsabilité, de discipline et d'engagement au service exclusif de la Nation".
Fidèle à ses "valeurs de prospérité, d'équité, d'humanité et d'excellence", le mouvement estime que "la consolidation des forces politiques autour du Chef de l'État constitue une étape décisive" pour "accélérer la mise en œuvre du Projet national et bâtir un Sénégal souverain, juste, prospère et résolument tourné vers l'avenir".
Le SEME appelle en conséquence "l'ensemble de ses responsables, militants et sympathisants à accompagner avec détermination cette nouvelle étape historique, dans un esprit de responsabilité, de discipline et d'engagement au service exclusif de la Nation".
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