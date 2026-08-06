Ziguinchor : le maire Djibril Sonko visé par une plainte pour diffamation

L’actuel maire de la ville de Ziguinchor, Djibril Sonko, est visé par une plainte pour des faits présumés de diffamation. Selon le quotidien L’Observateur, Taïbou Diédhiou, ancien adjoint au maire de la ville, a transmis au procureur de la République local une citation directe destinée à Djibril Sonko, lui reprochant les affirmations selon lesquelles il serait impliqué dans des opérations de «spoliations foncières».



«J’exige, dans les meilleurs délais, des excuses publiques de la part du maire Djibril Sonko. Les propos qu’il a tenus contre ma personne sont, en effet, très graves. Faute de quoi, j’irai jusqu’au bout de la procédure judiciaire que j’ai déclenchée», a prévenu le plaignant, toujours selon des propos rapportés par le journal.



«Des sages sont entrés en scène, dès hier [mercredi], pour tenter de réconcilier les deux hommes politiques, qui se regardent en chiens de faïence. Une médiation dont l’issue reste incertaine, alors que la procédure judiciaire suit son cours», a précisé L’Observateur.