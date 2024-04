Dakar : le Premier ministre de la Guinée s’est rendu chez Boun Abdallah Dionne pour présenter ses condoléances

Le Premier ministre de la République de Guinée, Amadou Oury Bah, est actuellement à Dakar dans le cadre d'une visite privée chargée de significations. Accompagné d'une importante délégation, il a rendu hommage au regretté ancien Premier ministre sénégalais, Boun Abdallah Dionne, en présentant ses condoléances à sa famille et au peuple sénégalais.



Cette visite revêt une dimension particulière, car elle témoigne des liens étroits entre les deux dirigeants. En effet, Amadou Oury Bah et Boun Abdallah Dionne étaient de grands amis, ayant fréquenté ensemble le Lycée Lamine Guèye de Dakar.



Outre cette marque de respect et d'amitié, le Premier ministre guinéen a saisi l'occasion de rencontrer son homologue sénégalais, Ousmane Sonko. Cette rencontre a permis aux deux dirigeants de discuter du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le Sénégal et la Guinée, en accord avec les orientations des présidents respectifs, le Général de corps d'Armée Mamady Doumbouya et le Président Bassirou Djomaye Faye.



Selon L’Observateur, cette visite illustre l'importance des relations bilatérales entre les deux pays et leur volonté commune de consolider leur partenariat dans divers domaines au bénéfice de leurs peuples respectifs.