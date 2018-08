Dakar-plateau: seules 123 cartes biométriques sur plus de 12.000 ont été retirées

« Sur 12.048 cartes d’électeurs biométriques, seules 123 ont été retirées, à la date du 1er août et peu de personnes viennent retirer leurs cartes pour le moment », a déclaré l'adjoint au Sous-préfet de Dakar-plateau qui se prononçait sur l'état d'avancement des retraits de ces documents administratifs.



Mass Bousso a invité les Sénégalais à «venir récupérer leurs cartes d’identité», à quelques mois de l’élection présidentielle prévue le 24 févier 2019.



Il a indiqué que « la liste électorale provisoire est disponible dans les préfectures et sous-préfectures », précisant qu’ « il n’ y a pas eu de contestations ni de réclamations de la part des Sénégalais durant la phase contentieuse ».



Dans la région de Dakar, on compte environ 114 centres de vote, 885 bureaux de vote pour 671.977 électeurs.