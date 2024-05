Brésil: plusieurs dizaines de morts dans le sud en raison des intempéries

Les habitants de l'île Pintada en train d'être évacués d'une zone inondée à Porto Alegre, dans l'État de Rio Grande do Sul, le 2 mai 2024.

Un barrage qui cède et des ponts qui s'écroulent sous le poids de l'eau. L'État de Rio Grande do Sul est de nouveau frappé depuis le début de la semaine par des pluies diluviennes, qui ont fait déborder les cours d'eau et dévasté la région. Les habitants des zones à risque sont les plus vulnérables, ainsi que les personnes âgées.

Les équipes de secours locales ont rapidement été débordées par l'ampleur du phénomène. Le président du Brésil, Lula, s'est rendu sur place jeudi. Il a mis tous les moyens de l'État à la disposition du gouverneur local, qui a admis qu'il était absolument impossible de secourir tout le monde dans les circonstances actuelles.

Les phénomènes climatiques extrêmes se répètent avec une grande fréquence. La même région, qui n'est pourtant pas située en zone tropicale, avait déjà été frappée par un violent cyclone en septembre. Le bilan s'était alors élevé à 53 morts. La faute à El Niño, mais aussi aux changements climatiques, selon les experts.

Le sud du Brésil est sous les trombes d'eau. On dénombre au moins 57 morts, 67 disparus et des dizaines de blessés. Quelque 70 000 personnes ont dû quitter leur domicile. Au moins deux personnes ont perdu la vie dans l'explosion d'une station-service à Porto Alegre ce samedi 4 mai. La région avait déjà été touchée par des inondations mortelles en septembre dernier.