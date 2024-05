Lutte avec frappe : Sa Thiès pour laver l'affront face à Eumeu Sène?

Les amateurs de la lutte avec frappe auront droit à une belle affiche. Sa Thiès (écurie Balla Gaye) affronte Eumeu Sène (écurie Tay Shinger) ce dimanche 5 mai à l’Arène nationale.



Après avoir battu Balla Gaye 2 à deux reprises, Eumeu retrouve son jeune frère Sa Thiès. Ce dernier, qui sort d’une victoire contre Reug Reug le 5 mars 2023, voudra venger son grand frère qui a perdu deux fois devant le Pikinois.

Eumeu Sène n’a plus droit à l’erreur. Le chef de file de l’écurie Tay Shinger après avoir concédé une défaite contre Tapha Tine le 12 novembre dernier voudra se montrer à la hauteur pour sortir victorieux de ce combat.



Le monde de la lutte sénégalaise sera servi avec cette revanche par procuration. On saura si Eumeu Sène sera la bête noire de la famille de feu Double Less ou si Sa Thiès lavera l’affront. Rendez-vous ce dimanche à l’Arène nationale.



Face à face Balla Gaye 2/Tapha Tine, ce dimanche



Balla Gaye 2 (écurie Balla Gaye) et Tapha Tine (écurie Baol Mbollo) feront leur « face to face », ce dimanche 5 mai à l’Arène nationale. Les adversaires du 21 juillet vont se croiser en marge du duel Eumeu Sène/ Sa Thiès.