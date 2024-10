Débat télévisé avec Amadou Ba : Ousmane Sonko propose deux dates

L'invitation du premier Ousmane Sonko à Amadou Ba, président du mouvement Nouvelle Responsabilité pour un débat public se précise de plus en plus. En effet, l'École d'Art Oratoire et de Leadership (EAO) a proposé d'accueillir cette confrontation entre les deux adversaires politiques.



L'équipe de Cheikh Oumar Diallo a même informé avoir été contactée par les services du Chef du Gouvernement, qui ont suggéré les dates des 28 ou 29 octobre 2024, en fonction de la disponibilité de Monsieur Amadou Ba.



Elle précise que les deux parties ont ouvertement exprimé un « intérêt vif » pour la tenue de cette confrontation télévisée, un événement qui marquerait une première dans l'histoire politico-médiatique du Sénégal.