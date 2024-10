Débordement du fleuve à Saint-Louis : plusieurs champs détruits á Bango

Les agriculteurs de la région de Saint-Louis (nord-ouest) sont plongés dans le désarroi total à cause des récentes inondations entraînées par le débordement du fleuve de Bango, détruisant ainsi leurs récoltes. « Nos familles dépendent de nous, et nous dépendons de nos champs pour survivre. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des difficultés, car l'eau du fleuve a inondé nos champs, anéantissant nos récoltes », a déploré l’une des victimes au micro de la Zik Fm.



Cet agriculteur, comme de nombreux autres, lance un appel aux autorités pour obtenir de l'aide face à cette situation désastreuse. Parmi les légumes cultivés dans ces champs se trouvent la carotte, le basilic, la salade, et l'oignon, toutes ces cultures ayant été détruites par la montée des eaux.



« Nous demandons aux autorités de prendre des mesures pour que, pendant les périodes hivernales, nous puissions mener nos activités sans problème. Nous sommes des jeunes qui veulent travailler dignement et construire notre avenir », a ajouté la victime.



Ces agriculteurs espèrent que des solutions seront trouvées pour éviter que de telles catastrophes ne compromettent encore leur source de revenus et leur avenir.